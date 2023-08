Volley C/F: Acquaviva, De Nicolò promossa in prima squadra

Un giovanissimo talento VOLLEYUP si aggiunge al roster delle libellule per la stagione 2023/2024 del Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: si tratta della palleggiatrice Federica De Nicolò.

Lo scorso anno si è messa in evidenza conquistando il titolo di campionessa territoriale Bari-Foggia e vicecampionessa regionale nella categoria under 16 femminile con la divisa della VOLLEYUP&LEONESSA.

Acquavivese, classe 2007 non ancora sedicenne, tocca i primi palloni all’età di 6 anni, presso la società New Volley Gioia. A 11 anni, affascinata dalla famiglia VOLLEYUP, decide di trasferirsi ad Acquaviva per entrare a farne parte.

Cresciuta pallavolisticamente con la società del Presidente Convertini, nella passata stagione ha collezionato diverse presenze nel campionato nazionale di 1° livello – serie C femminile ed ha acquisito fondamentale esperienza sia nei campionati giovanili di categoria che nel campionato di 1a divisione femminile.

“Fede rappresenta il futuro della VOLLEYUP! É un’atleta che vive con grande passione e dedizione la pallavolo, questo la sta indirizzando verso i campionati che contano. A Fede e ad altre sue coetanee spetta un anno impegnativo, che le vedrà gareggiare su più fronti, ma sono certo che tutte sapranno reggere questi numerosi impegni”, queste le parole del DS Giuseppe Petrelli.

“Ringrazio la VOLLEYUP per avermi dato questa nuova opportunità di crescita. Sono molto felice e grata per la fiducia riposta nei miei confronti. Mi impegnerò al massimo ad ogni allenamento e gara per dare il mio contributo affinché si realizzino tutti gli obiettivi, sia miei personali che di società. Buona fortuna a noi”, queste le dichiarazioni della giovanissima palleggiatrice acquavivese che a settembre frequenterà la terza classe del Liceo Scientifico “R. CANUDO” di Gioia del Colle.

