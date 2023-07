Volley C/F: Acquaviva, conferma per la palleggiatrice Galasso

Anche la palleggiatrice Valentina Galasso ha rinnovato con la Volleyup Acquaviva del presidente Convertini per il prossimo Campionato Nazionale di Serie C femminile.

Nativa di Trani, classe 2002, vestirà per la terza stagione consecutiva la divisa blumagenta. Cresciuta nella società Aquila Azzurra Trani, da cui proviene in prestito, oltre ai campionati giovanili, la regista ventunenne ha maturato esperienza in campionati di serie D e serie C.

Lo scorso anno, dopo un promettente inizio di stagione, nel girone di ritorno Valentina ha subito un infortunio che l’ha costretta a fermarsi e terminare il campionato anzitempo. Quest’anno per Lei una chance per il pronto riscatto.

“Un’atleta che è con noi già da due stagioni nelle quali ha dimostrato di essere molto seria e affidabile. Nonostante l’infortunio dell’anno scorso è riuscita a recuperare e sono certo darà una grossa mano per la prossima stagione”, commenta così mister Antonello Signorile.

“Dopo un anno non facilissimo ma comunque ricco di emozioni, non posso che essere entusiasta di esser stata riconfermata. Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra, dentro e fuori dal campo, affrontando ogni situazione sempre a testa alta. Anche quest’anno ci sono tutte le basi per poter fare bene, tocca solo a noi. Ci auguro una buona stagione!” queste le dichiarazioni della riconfermata regista targata VOLLEYUP. Lontano dal parquet Valentina è prossima al traguardo della laurea in infermieristica.

