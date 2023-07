Volley: Bari, Persoglia biancorosso anche la prossima stagione

Sandi Persoglia difenderà i colori biancorossi anche nel prossimo campionato di serie A3 Credem Banca. È ufficiale, infatti, il rinnovo del contratto siglato dall’atleta di Gorizia con la Pallavolo Bari per la stagione sportiva 2023/2024.

Artefice di un’altra importante mossa di mercato, il presidente Antonio Laforgia si è assicurato la permanenza a Bari del terzo miglior centrale dell’A3 targata 2022/2023, aggiungendo qualità, affidabilità ed esperienza al roster che presto sarà a disposizione del mister Paolo Falabella per l’inizio della preparazione atletica.

Per Sandi, che nel suo curriculum sportivo vanta ben 109 incontri disputati tra A2 e A3 (indossando le casacche di Alessano, Taranto, Pineto e Bari) ed una promozione in SuperLega con la Prisma Taranto (stagione sportiva 2020/2021), si apre un altro capitolo della sua carriera, il terzo della sua storia nel capoluogo pugliese.

«Sono molto felice di proseguire la mia avventura in biancorosso – afferma il centrale ventisettenne del Bari -. Considerate le due annate molto positive vissute qui, è bastato davvero poco per trovare l’accordo con la società in vista della prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare. Punto a disputare una grande stagione e a diventare il miglior centrale della serie A3 – rivela -. In tal senso la presenza di Peppe (Longo, ndr) in cabina di regia mi aiuterà tanto. Sono contento di tornare a giocare con lui. È un palleggiatore molto forte, che in campo fa sempre la differenza. Per il resto sono consapevole di dover migliorare ancora nel fondamentale di muro. Le motivazioni non mi mancano di certo – conclude -. Per il prossimo campionato ho sensazioni positive. L’obiettivo playoff è sicuramente alla nostra portata. Lavorando bene in allenamento e costruendo un gruppo unito ed affiatato, potremo migliorare il buon risultato ottenuto al termine della scorsa stagione».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp