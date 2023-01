Volley B2/F: Vipostore Francavilla vince ancora e resta in vetta

La Vipostore Francavilla ha superato 3-1 la Star Volley Bisceglie (25-13 22-25 25-20 25-23) nella gara valida per la 13a Giornata del Girone L di Serie B2 femminile. È la vittoria numero 12 per le ragazze allenate da coach Giunta, che continuano a guidare la classifica con 36 punti, due in più sul Volley Fasano, che però ha una partita in meno. Ecco la classifica aggiornata:

