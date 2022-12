Volley B2/F: Un travolgente Fasano batte Bio Gustiamo Cerignola

Condividi su...

Non c’è scampo per la Bio Gustiamo Cerignola contro una Pantaleo Podio Volley Fasano che in completa scioltezza porta a casa i tre punti in palio. Divario tecnico sproporzionato tra le due compagini, con le fasanesi di coach Paolo Totero sempre in partita e concentratissime a non commettere errori sin dalle prime battute. Ne viene fuori una gara senza storia per le volenterose cerignolesi del neo tecnico Davide Claps che provano ad opporre una minima resistenza alle giocate gialloblu senza risultati apprezzabili. Gara così chiusa in appena 80 minuti di gioco da Simona Corallo e compagne che continuano così la striscia vincente che le conferma in vetta alla classifica.

“Le ragazze sono state semplicemente perfette – afferma coach Paolo Totero – giocando ai massimi livelli anche contro un avversario tecnicamente inferiore al nostro roster. Gara che ci dà ancora più consapevolezza della nostra forza e che mette in evidenza un netto miglioramento di prestazione che stiamo sfoderando anche nelle partite in trasferta. Ora testa ai prossimi impegni dove incontreremo difficoltà decisamente diverse e dove siamo chiamati a confermare questo trend di crescita molto positivo”.

Bio Gustiamo Cerignola – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3 (14-25; 15-25; 18-25)

Bio Gustiamo Cerignola: Magerova, Fanizzi, Casa, Solarino, Mansi, Telesca, Fracchiolla, Viscito, Cellamare, Puro, Frate, Sollaku, Mancini. All. Claps

Pantaleo Podio Volley Fasano: Distaso, Sibilio, Maggi, Amatori (7), Negro (3), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (12), Corallo (12), Sollecito, Biscardi (10), Mansueto, Soleti (8). All Totero

Arbitri: Giuseppe Cinquepalmi e Vito Angiulli.