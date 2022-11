Condividi su...

Una reazione immediata, un pronto riscatto, uno scossone d’orgoglio. È quanto si attende dalla Star Volley Bisceglie, che sabato 26 novembre riceveranno Isernia nel match valido per l’ottavo turno del girone L di Serie B2, in programma al PalaDolmen con inizio alle ore 19.

LE NEROFUCSIA – L’inopinata batosta rimediata a Bari sarà stata salutare? La risposta, inevitabilmente, verrà dal tenore della prestazione che le ragazze di coach Sarcinella offriranno sul parquet in un incrocio tutt’altro che agevole. Le ultime due prove opache hanno scontentato innanzitutto le giocatrici nerofucsia, ben consapevoli delle loro potenzialità. Il lavoro compiuto in settimana su alcuni dettagli e soprattutto sull’aspetto psicologico dovrà essere messo a frutto in campo, a maggior ragione considerato il livello delle contendenti.

LE AVVERSARIE – Quattro successi e tre sconfitte per la compagine molisana, che ha alternato risultati parzialmente insoddisfacenti (come la vittoria interna al tie-break sulla Flv Cerignola) a prestazioni eccellenti: Isernia, nell’ultimo turno, ha trascinato la corazzata Francavilla Fontana al quinto set. Il team affidato al tecnico Scandurra ha nell’opposto Miriam D’Arco uno dei principali riferimenti del gioco..

GLI ARBITRI – La sfida sarà diretta da due arbitri campani: Vincenza Damiano sul palchetto e Guido Ventre sul rettangolo di gioco.

INGRESSO GRATUITO – L’accesso al PalaDolmen in occasione degli incontri casalinghi della Star Volley Bisceglie nel campionato di Serie B2 sarà gratuito per tutta la stagione. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per godere dello spettacolo del quarto torneo nazionale di pallavolo e sostenere le ragazze nerofucsia con la massima partecipazione.

