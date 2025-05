Volley B2/F, Pallavolo Cerignola ad un passo dalla Serie B1: ultimo atto per le fucsia

Sabato 31 maggio potrebbe diventare una giornata storica per lo sport cerignolano, in particolare per la pallavolo e per le ragazze della Mandwinery Pallavolo Cerignola, a soli due set dalla promozione in Serie B1. Tutto pronto per la finale di ritorno dei playoff, al PalaDileo, casa delle pantere, arrivano le siciliane della Volley Valley, sconfitte per 1-3 nella gara d’andata disputata a Catania. Alle ragazze di coach Matera un altro piccolo passo per coronare un sogno.

Appuntamento alle ore 18.00, si giocherà in un PalaDileo dagli oltre mille spettatori pronti a spingere le fucsia della Pallavolo Cerignola verso una memorabile promozione.

