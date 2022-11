Condividi su...

Vittoria importantissima per le ragazze di coach Paolo Totero in quel di Castellaneta che, grazie al piccolo passo falso della Vipostore Francavilla in quel di Isernia balza in testa alla classifica in perfetta solitudine. Gara complicata contro il Greenergy Castellaneta per Simona Corallo e compagne che al loro arrivo trovano un tensostatico infuocato da un tifo assordante. Fattore ampiamente previsto alla vigilia di un match molto sentito da due compagini che nel recente passato si sono spesso contesi la palma della vittoria finale del campionato di serie C.

Ingredienti che non hanno sortito l’effetto sperato nelle gialloblu del presidente Renzo Abete che con una gara di altissimo livello hanno portato a casa l’intera posta in palio senza particolari affanni. Partenza perfetta per le Pantaleogirl’s che scendono in campo con il piglio della grande squadra chiudendo il set con ben nove punti di distacco. Alla ripresa delle ostilità arriva la veemente reazione delle padrone di casa che provano ad allungare il passo mettendo a segno un mini break che non scuote le fasanesi che in pochi minuti recuperano il ritardo e ribaltano il risultato chiudendo la seconda frazione senza problemi. Stesso spartito nel terzo e decisivo set della gara con le padrone di casa che cercano di riaprire la gara in tutti i modi, ma anche in questo caso devono arrendersi allo strapotere tecnico di Corallo e compagne che chiudono la gara.

“Partita su un campo molto ostico – afferma coach Paolo Totero – contro una formazione in cerca di riscatto. Le ragazze però sono state bravissime a gestire la situazione senza farsi minimamente irretire dalle provocazioni ambientali, disputando una prova di grande maturità e professionalità che ci ha permesso di portare a casa una vittoria importantissima”.

Di rilievo la prestazione di Morgana Gallo cha ha sostituito nel ruolo di libero, l’infortunata Simona Sollecito. Prestazione davvero maiuscola per la giocatrice gialloblu per nulla intimorita dalla responsabilità di un ruolo ricoperto qualche volta in passato in categorie minori e svolto in quel di Castellaneta con personalità ed efficacia “Morgana è stata bravissima – afferma Totero – a calarsi in pochi giorni in un ruolo fondamentale come quello del libero. Un plauso va anche tutte le ragazze che ieri hanno dimostrato di essere un grande gruppo capace di restare lucido e concentrato anche nei momenti più difficili delle partite”.

Greenergy Castellaneta – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3 (16-25; 21-25; 22-25)

Greenergy Castellaneta: Liguori, Rusciano, Iacca, Orlando, Lanza, Dakay, Cefalo, Leone, Cardone, Pagliari, Marinuzzi, Minervini. All. Presta

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maggi, Amatori, Negro, Pichierri, Gallo, Vinciguerra, Corallo, Biscardi, Soleti , Distaso, Sibilio, Mansueto. All Totero

Arbitri: sign. Gaetano Morena e Gerardo Iula.