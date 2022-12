Volley B2/F: Doppia trasferta per la Pantaleo Podio Fasano

Condividi su...

Ancora Cerignola nel prossimo turno di campionato per la Pantaleo Podio Volley Fasano. questa volta a sfidare sul proprio parquet e la Bio Gustiamo Cerignola. Società retrocessa nella scorsa stagione dal campionato di serie B1 e attualmente relegata in dodicesima posizione con solo 4 punti all’attivo.

Inizio di campionato certamente non previsto dalla società dauna che nelle scorse settimane è corsa ai ripari ingaggiando due giocatrici di sicura esperienza oltre a concretizzare un cambio di guida tecnica. Infatti, prima del match disputato in quel di Francavilla la società ha raggiunto un accordo di rescissione consensuale con coach Michele Drago, alla guida del sodalizio rossoblù dal 2012 con il quale ha ottenuto numerosi successi sportivi sino alla conquista della serie B1. Al suo posto coach Davide Claps proveniente da una lunga esperienza in campo giovanile e tecnico della De Gasperi Potenza guidata sino al campionato di serie B. Sul fronte formazione ben due i nuovi innesti praticati negli ultimi giorni.

La Bio Gustiamo Cerignola ha ingaggiato il centrale di origini ucraine Anna Magerova (36) proveniente da numerose esperienze maturate in giro per l’Europa e la palleggiatrice Teresa Frate (30) arrivata dal Primadonna Bari con cui ha disputato le prime giornate di questo campionato incontrando già la Pantaleo Fasano nella seconda giornata di campionato. Innesti di sicura esperienza per la formazione cerignolese mirati a raddrizzare il timone di un campionato sino ad oggi avaro di soddisfazioni e che li vede alquanto attardati in classifica.

“È una formazione che merita tutta la nostra attenzione e rispetto – avverte coach Paolo Totero – e non ci deve assolutamente ingannare la loro posizione in classifica. Negli ultimi giorni hanno rinforzato la rosa e cambiato guida tecnica e questo certamente rende il nostro lavoro più difficile. Giocare in trasferta non è mai facile ma le nostre ragazze sono pronte ad affrontare con rispetto ed umiltà qualsiasi situazione di difficoltà senza guardare all’avversario di turno”.

Start fissato alle ore 18 di domenica 4 dicembre presso il Pala Salvatore Tatarella di Cerignola con la direzione di gara affidata ai sign. Giuseppe Cinquepalmi e Vito Angiulli.