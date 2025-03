Volley B1/M, Zero5 sfida VolleyRò: “Pronte a giocarcela fino all’ultimo punto”

Sabato di spettacolo per i tifosi della Zero5 Castellana Grotte, che al Palagrotte ospiteranno la prestigiosa VolleyRò Casal de’ Pazzi di Roma per la settima giornata di ritorno del campionato di serie B1 femminile.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:30: le ragazze di Castellana affronteranno una formazione giovane ma temibile, attualmente terza in classifica a un solo punto dal Marsala e con una partita in meno. La VolleyRò si è dimostrata squadra solida sia in casa sia in trasferta, capace di ribaltare anche partite in svantaggio, come accaduto all’andata contro la stessa Zero5.

Per le castellanesi, reduci dalla vittoria sul Pomezia, si tratta di un test fondamentale in chiave salvezza e di un’occasione per continuare la risalita in classifica.

Ma il grande volley non finisce qui: alle 18:30, sempre al Palagrotte, andrà in scena il big match di serie D tra KlimaItalia e New Volley Torre, sfida al vertice per la testa della classifica a cinque giornate dal termine.

Il programma del weekend promette equilibrio e spettacolo: la Zero5 si prepara a vivere un sabato ricco di emozioni e di sfide decisive per la stagione.

