17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Da sx: Antonello Catalano e Michel Giannuzzi

Volley B1/F, Zero5 Castellana, staff tecnico completo con Giannuzzi e Catalano

Redazione 17 Agosto 2025
centered image

La Zero5 Castellana Grotte ha definito lo staff tecnico che affiancherà la squadra nel prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile. La società guidata dalla presidente Anna Tanese ha scelto di puntare sulla preparazione mentale e sull’analisi dei dati, due aspetti sempre più determinanti nel volley moderno.

Confermato nel ruolo di mental coach Michel Giannuzzi, 64 anni, castellanese, che dal 2018 ha intrapreso questa professione dopo una lunga esperienza in ambito industriale. “L’allenamento mentale consente di fare il salto di qualità necessario per ottenere risultati – ha spiegato -. Lavoriamo per essere sempre presenti durante le gare ed evitare cali di concentrazione che possono cambiare l’esito di una partita. Il mental coach aiuta a gestire lo stress e a sviluppare competenze per raggiungere obiettivi specifici”.

A completare lo staff arriva Antonello Catalano, 48 anni, barese, scoutman di lunga esperienza. Residente a Triggiano, gestisce uno sporting club e ha collaborato per anni con il tecnico della nazionale under 21 Nino Gagliardi, seguendolo in numerose esperienze nei club italiani. “Quando la Grotte Volley mi ha contattato ho accettato con entusiasmo – ha dichiarato -. Castellana è una piazza storica a livello nazionale e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

15 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, Star Bisceglie: Scuderi e D’Addiego chiudono il mercato

15 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, Zero5 Castellana: confermati i tecnici Milano e D’Aprile

12 Agosto 2025 Redazione

Volley C/M: Disabato, Argentino e Lupo dicono sì alla Vibrotek

12 Agosto 2025 Redazione

Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: raduno il 27 agosto

12 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, la Star Bisceglie scommette su Giulia Colombo

12 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Volley B1/F, Zero5 Castellana, staff tecnico completo con Giannuzzi e Catalano

17 Agosto 2025 Redazione

Basket C/M, la Clean Up Molfetta conferma il 2007 Sciangalepore

17 Agosto 2025 Redazione

Basket C/F, Nuova Matteotti Corato si rinforza con Marchioli e Martino

17 Agosto 2025 Redazione