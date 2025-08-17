Volley B1/F, Zero5 Castellana, staff tecnico completo con Giannuzzi e Catalano

La Zero5 Castellana Grotte ha definito lo staff tecnico che affiancherà la squadra nel prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile. La società guidata dalla presidente Anna Tanese ha scelto di puntare sulla preparazione mentale e sull’analisi dei dati, due aspetti sempre più determinanti nel volley moderno.

Confermato nel ruolo di mental coach Michel Giannuzzi, 64 anni, castellanese, che dal 2018 ha intrapreso questa professione dopo una lunga esperienza in ambito industriale. “L’allenamento mentale consente di fare il salto di qualità necessario per ottenere risultati – ha spiegato -. Lavoriamo per essere sempre presenti durante le gare ed evitare cali di concentrazione che possono cambiare l’esito di una partita. Il mental coach aiuta a gestire lo stress e a sviluppare competenze per raggiungere obiettivi specifici”.

A completare lo staff arriva Antonello Catalano, 48 anni, barese, scoutman di lunga esperienza. Residente a Triggiano, gestisce uno sporting club e ha collaborato per anni con il tecnico della nazionale under 21 Nino Gagliardi, seguendolo in numerose esperienze nei club italiani. “Quando la Grotte Volley mi ha contattato ho accettato con entusiasmo – ha dichiarato -. Castellana è una piazza storica a livello nazionale e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza”.

