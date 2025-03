Volley B1/F, Zero5 Castellana: sfida salvezza decisiva con Santa Teresa

Terza gara casalinga consecutiva per la Zero5 Castellana Grotte che, sabato 29 marzo alle 16:30, ospita al Palagrotte l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile. Dopo le vittorie su Pomezia e Casal de’ Pazzi, le castellanesi puntano al bottino pieno per chiudere il trittico con 9 punti e allontanarsi definitivamente dalla zona rossa.

Con soli sei turni alla fine, la classifica si fa sempre più serrata. Zero5 è ottava a 26 punti, tallonata da Santa Teresa (25) e Arzano (24), mentre Santa Lucia Fonte Nuova insegue a 21. Una vittoria nello scontro diretto di sabato significherebbe allungare sulle dirette concorrenti e affrontare con maggiore serenità le ultime cinque insidiose partite, tra cui quella finale proprio contro Santa Lucia.

Le siciliane si sono già imposte all’andata al tiebreak in una gara combattuta e spettacolare. Fuori casa hanno collezionato tre vittorie e sei sconfitte, ma spesso arrendendosi solo al quinto set. Un’avversaria da non sottovalutare.

Intanto, in Serie D, la KlimaItalia Castellana, reduce da un punto strappato alla capolista Torre, si prepara alla trasferta sul campo del Sant’Elia, fanalino di coda.

