Volley B1/F, Zero5 Castellana sfida Pomezia: in palio c’è la salvezza

La Zero5 Castellana Grotte torna in campo sabato 15 marzo alle 16:30 per affrontare la Nimis Consulting Pomezia al Palagrotte nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile. Un match fondamentale per la squadra pugliese, che lotta per la salvezza e si prepara a tre impegni casalinghi consecutivi contro Pomezia, Casal de’ Pazzi e Santa Teresa.

Dopo il turno di riposo, la Zero5 si ritrova terzultima in classifica con 20 punti, ma con quattro squadre racchiuse in un margine di appena due lunghezze: Santa Teresa (22), Santa Lucia e Arzano (21). Una situazione che rende ancora più importante la sfida contro Pomezia, formazione costruita con ambizioni playoff e attualmente a quota 29 punti, a soli due dalla zona promozione.

Le laziali, guidate dall’esperto coach Dagioni, hanno collezionato 10 vittorie e 6 sconfitte, dimostrandosi particolarmente competitive. Dopo un inizio brillante con sette successi consecutivi, hanno rallentato con quattro sconfitte in cinque gare, ma nell’ultimo turno hanno ritrovato fiducia battendo Santa Teresa per 1-3.

All’andata, il match fu combattuto e spettacolare, con la Zero5 che si portò avanti due volte prima di subire la rimonta nel tie-break. Facile quindi attendersi una gara intensa e ricca di emozioni.

Nel weekend scenderà in campo anche la KlimaItalia, seconda squadra della Zero5 in Serie D, impegnata in trasferta a Grottaglie sabato 15 alle 18:30.

