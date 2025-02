Volley B1/F, Zero5 Castellana: scontro diretto ad Arzano

Sabato 8 febbraio, alle 16.00, in terra campana, andrà in scena un match fondamentale per la seconda giornata di ritorno del campionato femminile di Serie B1. La Zero5 Castellana Grotte farà visita alla Lu.Vo. Barattoli Arzano in una sfida che potrebbe incidere sulle sorti della classifica.

Le napoletane, guidate da coach Francesco Eliseo, hanno raccolto finora 17 punti – due in più delle pugliesi – grazie a sei vittorie e sette sconfitte. Dopo un avvio di stagione brillante, con sei successi nelle prime otto gare, l’Arzano ha rallentato, trovandosi ora a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque giornate ha conquistato un solo punto, nel tiebreak casalingo contro Casal de’ Pazzi. Tuttavia, in casa si è dimostrata avversaria temibile: dei suoi 17 punti, ben 13 sono arrivati tra le mura amiche, con cinque vittorie e due sole sconfitte contro Fasano e Casal de’ Pazzi.

I precedenti tra le due squadre pendono nettamente a favore dell’Arzano, che in casa non ha mai ceduto punti alle pugliesi. L’unico successo della Zero5 è arrivato quest’anno nel match d’andata al Palagrotte. Ora le castellanesi proveranno a sfatare un altro tabù: conquistare i primi punti sul campo delle campane.

La classifica inizia a delinearsi, con cinque squadre in corsa per i playoff e sei in lotta per evitare la retrocessione. La prossima giornata propone numerosi scontri diretti che potrebbero cambiare gli equilibri del torneo.

Intanto, in Serie D, la Kimaitalia scenderà in campo sabato 8 alle 17:30 a Brindisi contro la Scuola Media “Leonardo Da Vinci”, con l’obiettivo di mantenersi nelle zone alte della classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author