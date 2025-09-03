Volley B1/F, Zero5 Castellana: primo test con la Pantaleo Fasano

La preparazione della Zero5 Castellana Grotte entra nella fase più intensa. Il 10 settembre alle 18:30 al Palagrotte è in programma la prima amichevole stagionale contro la Pantaleo-Il Podio Fasano, formazione che milita in Serie A2 femminile.

Per raccontare come procede il lavoro della squadra, abbiamo raccolto le impressioni della palleggiatrice Francesca Saveriano, protagonista attesa della prossima stagione di Serie B1. “La settimana inaugurale è iniziata nel modo migliore – spiega – gli allenamenti sono stati intensi ma organizzati con precisione, sia sul piano atletico che su quello tecnico. Abbiamo già iniziato a lavorare sugli attacchi per costruire l’intesa necessaria a dare continuità al nostro gioco durante il campionato”.

L’atleta piemontese, che vanta cinque stagioni in A2 e numerosi campionati di B1 con tre promozioni, sottolinea la risposta positiva del gruppo: “Vedo professionalità e determinazione in tutte le compagne, elementi che fanno ben sperare. Sono felice di lavorare con ragazze così motivate e attente ai dettagli. Come ho detto al nostro incontro di presentazione, ‘siamo belle’, ma non è solo un discorso estetico: siamo pronte a lottare su ogni pallone e questo farà la differenza”.

Non manca un cenno all’accoglienza ricevuta a Castellana: “Qui mi sono sentita accolta come raramente in carriera. Passeggiando per la città si percepisce un clima piacevole e vicino agli atleti. Mi mancava giocare in un luogo dove la pallavolo è così seguita e sentita. L’obiettivo è emozionarci insieme e trasmettere entusiasmo a chi verrà a sostenerci”.

