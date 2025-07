Volley B1/F, Zero5 Castellana: la nuova centrale è Asya Zingoni

Nuovo innesto di esperienza al centro per la Grotte Volley Castellana, che in vista del prossimo campionato di Serie B1 femminile ufficializza l’arrivo della centrale Asya Zingoni, reduce da una stagione positiva con la maglia del Marsala, culminata nella qualificazione ai playoff.

Nata a San Miniato (Pisa), Zingoni ha 26 anni, è alta 180 cm e attualmente studia Giurisprudenza a Pisa. Dopo gli esordi nelle giovanili della sua città, ha disputato tre stagioni a Jesolo (Venezia), dove ha militato nelle formazioni under18 e in Serie B2. A Jesolo ha condiviso il campo con l’attuale centrale Camilla Grazia, che ritroverà anche a Castellana, così come la palleggiatrice Francesca Saveriano, con cui ha vinto la promozione in A2 ad Altino (Chieti) nella stagione 2020/21.

Dopo l’esperienza in A2, ha giocato a Melendugno (Lecce), centrando un altro successo in Serie B1, quindi a Palau (Sassari) e infine a Marsala, sempre nella terza serie nazionale. Il suo curriculum è costellato di stagioni da protagonista nei vertici della categoria.

“Sono molto contenta di far parte di questo progetto – ha dichiarato Zingoni – credo che questa squadra abbia tutte le carte in regola per ottenere buoni risultati. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere i nostri tifosi. Il campionato sarà competitivo, ma con impegno e lavoro costante i risultati arrivano sempre”.

Con l’arrivo di Zingoni, la Zero5 Castellana Grotte rafforza ulteriormente il proprio roster, puntando a un ruolo di primo piano nel campionato 2025/2026.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author