Volley B1/F, Zero5 Castellana: Julieta Vega nuova schiacciatrice

La Zero5 Castellana Grotte rafforza il reparto delle schiacciatrici con l’arrivo dell’argentina Julieta Ailèn Vega, che indosserà la maglia numero 9 nella prossima stagione di Serie B1 femminile.

Nata a Mendoza 29 anni fa, alta 174 cm, Vega porta con sé un bagaglio di esperienze maturate tra Argentina e Italia. Dopo l’esordio in Serie A nel suo Paese e presenze con la nazionale argentina, ha scelto di trasferirsi in Italia cinque anni fa per seguire il compagno Gonzalo Facundo Pires Marchena, campione mondiale di calcio a 5 nel 2019. In Italia ha giocato tre stagioni in Serie C, un campionato di A2 a Padova e ha anche intrapreso esperienze da allenatrice.

“Sono molto contenta di essere qui so che Castellana è una bella società che ha fatto bene lo scorso anno e ha costruito una buona squadra. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e mettermi al servizio del gruppo”, ha dichiarato Veiga. L’atleta argentina raggiunge così Alessia Corradetti, Linda Cabassa e Alessandra Calefati nel reparto schiacciatrici, arricchendo le opzioni a disposizione di coach Massimiliano Ciliberti.

Intanto la società ha inaugurato la nuova stagione con il raduno del 24 agosto, che ha riunito dirigenti, staff e atlete. La presidente Anna Tanese ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto negli anni e la continuità come valore distintivo del club. Ciliberti ha ribadito le ambizioni della Zero5: “Sarà un campionato di altissimo livello. L’obiettivo è lottare per le prime tre posizioni, ci sono almeno cinque-sei squadre attrezzate per la promozione, ma abbiamo fiducia nella nostra squadra e nello staff”.

Il debutto ufficiale è fissato per il 12 ottobre al Palagrotte contro Pomezia, in un torneo che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni.

