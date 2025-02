Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte: vittoria pesante con Crotone

La Zero5 Castellana Grotte conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza, superando la Pallavolo Crotone per 3-1 (23-25, 25-16, 25-16, 25-19) nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile. Un successo ottenuto con autorità dopo un primo set equilibrato vinto dalle calabresi.

Dopo un avvio incerto, le pugliesi hanno cambiato marcia, imponendo il proprio gioco grazie a una prestazione corale e alla solida prova di Alessia Corradetti, top scorer con 22 punti e quattro ace. “È il frutto di mesi di lavoro queste vittorie ci danno fiducia e spero di continuare su questi livelli”, ha commentato la schiacciatrice romana.

Accanto a lei, decisivo l’apporto di Stroppa (21 punti), Salamida (15) e Cantaluppi (12). Importante anche il contributo di Martina Stellati, efficace a muro e in battuta: “Dobbiamo continuare a lavorare per concretizzare in partita ciò che proviamo in allenamento”.

La partita

Coach Asteriti per Crotone ha schierato Franceschini in diagonale con Sturniolo, Angeloni e Morciano in banda, Kus e Pili al centro, con Maggipinto libero. La Zero5 di Ciliberti ha risposto con Stroppa opposta a Malinov, Corradetti e Cantaluppi schiacciatrici, Salamida e Stellati centrali, Conti libero.

Crotone parte forte (3-8), ma Castellana recupera e sorpassa sul 12-11. Dopo un lungo punto a punto, le ospiti piazzano un break decisivo sul finale (0-6) e chiudono il primo set 23-25. La reazione della Zero5 è immediata: Corradetti al servizio firma un 8-0 iniziale e il set scivola via senza storia (25-16). Stesso copione nel terzo parziale, con le pugliesi subito avanti 5-0 e abili a mantenere il controllo fino al 25-16. Nel quarto set, l’equilibrio dura fino all’11-11, poi un turno di servizio efficace di Stellati lancia la Zero5 verso il 25-19 finale.

I commenti

Pietro Asteriti (Crotone): “Mostriamo a tratti un bel gioco, ma non basta. Gli infortuni ci hanno condizionato, ora dobbiamo ritrovare condizione e fiducia”.

Massimiliano Ciliberti (Zero5): “Era uno scontro diretto e i punti valevano doppio. Dopo un inizio contratto, abbiamo reagito con carattere. Le ultime vittorie ci danno fiducia per il prosieguo della stagione”.

Nel campionato di Serie D, successo al tie-break per la Klimaitalia Castellana Grotte contro Ostuni, in una gara combattuta fino all’ultimo punto.

