Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte vince e si avvicina ai playoff

La Zero5 Castellana Grotte conquista la terza vittoria consecutiva, battendo 3-0 la Iannino Volley Santa Teresa di Riva nella 8a giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile. Con questa vittoria, la squadra allenata da Massimiliano Ciliberti consolida la sua posizione nella corsa per i playoff, mostrando una grande coesione di squadra e un’ottima prestazione complessiva.

Primo set – La partita inizia equilibrata, con le due squadre che si scambiano il vantaggio più volte. La Zero5, seppur con qualche difficoltà iniziale, riesce a mantenere il controllo nei momenti decisivi, con un finale di set chiuso 25-22 grazie a due punti di Corradetti e un errore delle avversarie.

Secondo set – La Zero5 parte con l’iniziativa, mantenendo il comando della gara. Nonostante una reazione delle ospiti che si avvicinano sul 21-20, le padrone di casa riescono a chiudere 25-21 grazie alla forza di Corradetti, Stroppa e un buon gioco di squadra.

Terzo set – Dopo una fase iniziale di equilibrio, le ragazze di Ciliberti accelerano, portandosi avanti 21-17. Il set si conclude nuovamente 25-21 con una prestazione decisa di Corradetti, Stroppa e un ace fondamentale di Malinov.

La Zero5 Castellana Grotte ha dimostrato una volta di più di avere una squadra affiatata, con Corradetti top scorer e Conti protagonista in difesa. Le parole di capitan Salamida e del libero Conti mostrano l’entusiasmo per il percorso in corso, ma anche la consapevolezza che il lavoro non è finito: “Non molliamo e vogliamo continuare così”, affermano.

Il coach Rigano ammette le difficoltà nelle fasi iniziali, ma riconosce che la squadra ha cercato di recuperare energia, mentre Ciliberti si complimenta con le sue ragazze per il grande cammino che stanno facendo e per il passo in avanti deciso nelle ultime partite.

Zero5 Castellana Grotte-Santa Teresa di Riva 3–0 (25-22, 25-21, 25-21)

Zero5 Castellana Grotte: Malinov 2, Stroppa 13, Corradetti 22, Cantaluppi 8, Salamida 4, Stellati 5, Conti (L), Cicoria, Rizza, Cusma, Cacciapaglia, Paparella, Locorotondo, Calefati. All. Ciliberti, II all. Milano.

Iannino Volley Santa Teresa di Riva: Bertiglia 4, Picchi 3, Salvestrini 10, Anello 11, Agbortabi 5, Marsengo 3, Giudice (L), Tornesello 1, Bonfitto, Iacona 2, Santoro, Spitaleri. All. Gianpietro Rigano.

Arbitri: Marco Zunico e Aurora Pagliocca, entrambi di Roma.

Battute vincenti/errate: 5/10. Errori 27.

