Volley B1/F, Zero5 Castellana: derby proibitivo in casa della capolista Fasano

Dopo la pausa per le elezioni federali, che hanno confermato Giuseppe Manfredi alla presidenza della Federvolley, la Zero5 Castellana Grotte torna in campo per una delle sfide più difficili della stagione. Sabato 1 marzo alle ore 17:00, le ragazze di coach Ciliberti saranno ospiti della capolista Pantaleo Volley Club Il Podio Fasano al Palasport Vigna Marina, per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile.

Fasano dominatrice del campionato

Il Fasano ha finora rispettato pienamente le aspettative, costruendo un cammino quasi perfetto: 13 vittorie in 14 gare, con un’unica sconfitta al tie-break contro Fonte Nuova Roma. Le brindisine hanno perso solo 10 set in tutta la stagione e in casa hanno sempre vinto, lasciando appena due set alle avversarie. Attualmente guidano la classifica con 38 punti, otto di vantaggio su Marsala e Casal de’ Pazzi.

All’andata, la Zero5 vendette cara la pelle, uscendo sconfitta per 0-3 ma costringendo il Fasano a lottare fino ai vantaggi in due set (24-26, 25-27).

Zero5 in crescita dopo il successo su Crotone

Dopo l’importante vittoria casalinga contro Crotone, la Zero5 Castellana affronta un match proibitivo sulla carta, ma con l’obiettivo di crescere ulteriormente in vista della fase decisiva del campionato. Dopo il turno di riposo, infatti, le castellanesi avranno tre sfide consecutive in casa (Pomezia, Casal de’ Pazzi e Santa Teresa) prima del rush finale tra trasferte e gare interne.

Il programma della giornata e la classifica

Quarta giornata di ritorno:

• Arzano-Pescara

• Torre Annunziata-Fonte Nuova

• Bisceglie-Santa Teresa

• Crotone-Modica

• Pomezia-Marsala

• Fasano-Zero5

• Riposa Casal de’ Pazzi

Classifica dopo la terza giornata di ritorno

1. Fasano () 38*

2. Marsala e Casal de’ Pazzi 30

3. Bisceglie 29

4. Pomezia () 25*

5. Modica 24

6. Torre Annunziata 22

7. Santa Teresa 21

8. Zero5 Castellana 20

9. Fonte Nuova Roma e Arzano 18

10. Crotone () 13*

11. Pescara 0

(*) turno di riposo già effettuato.

Derby per la KlimaItalia in Serie D

Impegno delicato anche per la KlimaItalia in Serie D: sabato 1 marzo alle 18:30 la formazione castellanese sarà di scena a Putignano per difendere il secondo posto contro le padrone di casa, attualmente quarte in classifica.

