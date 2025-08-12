Volley B1/F, Zero5 Castellana: confermati i tecnici Milano e D’Aprile

La Zero5 Castellana Grotte conferma nel proprio organico tecnico Danilo Milano e Francesco D’Aprile, che continueranno a lavorare sotto la guida del responsabile tecnico e primo allenatore Massimiliano Ciliberti, figura di riferimento con oltre trent’anni di esperienza nel volley.

Milano, 35 anni, secondo allenatore, è in squadra dal 2020 e vanta un percorso professionale da ingegnere elettrico specializzato in sicurezza e lavoro in ambito scolastico. «Sono molto contento di proseguire questo progetto – ha dichiarato –. Dopo l’ottimo risultato della scorsa stagione, vogliamo alzare ulteriormente l’asticella. Siamo ripartiti da basi solide e da innesti mirati per puntare a traguardi importanti».

D’Aprile, 25 anni, assistente allenatore, è in società dai tempi della B2 e nella scorsa stagione ha guidato, insieme a Gianni Deligio, la formazione di Serie D alla vittoria della Coppa Puglia e alla promozione in Serie C. «Ringrazio la società per la fiducia – ha affermato –. Quest’anno ci aspetta una sfida diversa con una squadra rinnovata. Sarà fondamentale creare subito coesione e un’identità di gruppo per puntare in alto».

La conferma di Milano e D’Aprile garantisce continuità tecnica e conoscenza dell’ambiente, elementi fondamentali per affrontare un campionato di Serie B1 competitivo e ricco di insidie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author