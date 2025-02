Volley B1/F, Zero5 Castellana: cercasi conferme con Crotone

Sabato 15 febbraio, alle 16:30, la Zero5 Castellana Grotte torna in campo al Palagrotte per affrontare il Crotone nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie B1 femminile di volley. Un match cruciale nella corsa alla salvezza, con le pugliesi chiamate a riscattare la pesante sconfitta subita all’andata. A seguire, alle 18:30, la Klimaitalia di Serie D sfiderà l’Ostuni con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica.

Crotone: avversario in crisi, ma da non sottovalutare

Il Crotone arriva a Castellana dopo un periodo difficile: nelle ultime sette gare ha collezionato altrettante sconfitte, raccogliendo solo due punti. Dopo una buona partenza, le calabresi sono scivolate dalla zona playoff alla penultima posizione. Inoltre, in trasferta non hanno mai vinto, pur riuscendo a strappare tre punti al tie-break.

Per la Zero5 sarà fondamentale conquistare l’intera posta in palio, non solo per riscattare il pesante 0-3 subito all’andata, ma soprattutto per rafforzare la propria posizione in classifica. La salvezza passerà inevitabilmente dai risultati ottenuti in casa, e il match contro Crotone rappresenta un banco di prova decisivo.

Classifica e risultati: lotta serrata per la salvezza

Nell’ultima giornata, la Zero5 ha conquistato due punti preziosi vincendo al tie-break contro Arzano. Tra le squadre in evidenza, Fasano e Casal de’ Pazzi hanno brillato con vittorie convincenti.

Questi i risultati della seconda giornata di ritorno:

• Fonte Nuova-Modica 3-2

• Bisceglie-Fasano 1-3

• Pescara-Santa Teresa 0-3

• Arzano-Zero5 2-3

• Torre Annunziata-Marsala 3-2

• Crotone-Casal de’ Pazzi 0-3

La classifica aggiornata, considerando la penalizzazione del Caltanissetta ritirato dal torneo, vede Fasano in testa con 38 punti, seguita da Bisceglie e Marsala (28), Casal de’ Pazzi (27) e Pomezia (25, con una gara in meno). La Zero5 è a quota 17, appena sopra Crotone (13) e Pescara (0).

Le prime tre squadre accederanno ai playoff, mentre le ultime tre retrocederanno. Con la capolista Fasano in fuga e Pescara ormai condannata, la lotta per la salvezza resta apertissima.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author