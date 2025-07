Volley B1/F, Zero5 Castellana: Camilla Grazia è la nuova centrale

La Zero5 Castellana Grotte continua a delineare il proprio organico per la stagione 2025/2026 del campionato di Serie B1 femminile, ufficializzando l’ingaggio della centrale Camilla Grazia. Nata a Soave e residente ad Arcole, in provincia di Verona, Grazia compirà 25 anni il prossimo 5 agosto. Alta 193 cm, porta esperienza e potenza fisica nel reparto centrale.

Il suo percorso pallavolistico è iniziato all’età di 12 anni, con la prima esperienza lontano da casa a soli 16, a Jesolo, dove ha disputato due stagioni tra B2 e Under 18. Dopo un’altra annata in B2 con il Cerea Volley, ha maturato esperienza nella categoria superiore con quattro stagioni in B1 tra Acqui Terme, Lecco, Padova e Firenze. Ha successivamente disputato due stagioni consecutive in Serie A2, con Talmassons prima (promossa in A1) e poi con l’Altino Volley nella stagione appena conclusa, totalizzando 28 presenze e 135 punti, di cui 55 realizzati a muro.

Nel curriculum della nuova centrale biancorossa anche un percorso accademico brillante: già laureata in Lettere Moderne, lo scorso 7 luglio ha conseguito la laurea magistrale in Filologia e Letterature Moderne.

Raggiunta telefonicamente, Camilla Grazia ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: “Sono molto entusiasta di abbracciare questo progetto e di entrare a far parte di questa squadra. L’ambizione è alta e la determinazione a fare bene è tanta. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e iniziare insieme questa nuova stagione”.

Con l’arrivo di Grazia, la Zero5 Castellana Grotte aggiunge un tassello importante alla propria rosa, puntando su un’atleta completa, determinata e desiderosa di contribuire al percorso della squadra nella prossima stagione di Serie B1.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author