Volley B1/F, Zero5 Castellana: Cabassa e Grecea rinforzano l’attacco

Zero5 Castellana Grotte annuncia due nuovi innesti: si tratta delle giovani e promettenti Linda Cabassa e Sabrina Grecea, entrambe classe 2003, pronte a dare il proprio contributo nel reparto delle attaccanti.

Linda Cabassa, originaria di Asti e residente a Verbania, ha appena compiuto 21 anni ed è alta 175 cm. Dopo aver iniziato la sua carriera da martello-ricettore a soli sei anni, è approdata a 13 alla prestigiosa Igor Volley di Novara. Dal 2020 ha militato per due stagioni nella Volleyró di Roma, ricoprendo il ruolo di opposto. L’esordio in A2 arriva nel 2022 a Martignacco, seguito dal passaggio al San Giovanni Marignano, dove un infortunio al ginocchio ha compromesso la stagione. Nell’annata successiva è tornata in campo con grinta e continuità in B1 a Santena, contribuendo all’accesso ai playoff. “Sono entusiasta di questa nuova esperienza. Non conosco ancora le compagne, ma il gruppo e lo staff mi hanno già fatto un’ottima impressione. Non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato.

Con lei, anche Sabrina Grecea, nata a Padova e residente a Vicenza, alta 180 cm. Dopo aver mosso i primi passi nella Volley Eagles, è passata alla Volley Vicenza, dove nel 2022 ha conquistato il titolo regionale Under 19. Ha poi disputato due stagioni in B2 con l’Officina del Volley di Padova, seguite da un’ottima esperienza nell’ultima stagione a Gioiosa Jonica. “Gioco in B2 dal 2019, ma il mio sogno era la B1. Ora finalmente ci sono e sono onorata della fiducia di Castellana. Credo che sarà un anno pieno di stimoli, non vedo l’ora di creare sin da subito lo spirito giusto con il gruppo”, ha affermato Grecea.

Il calendario

L’esordio della Zero5 Castellana è fissato, secondo il calendario provvisorio, per sabato 12 ottobre al Palagrotte contro Pomezia. Una stagione che si preannuncia intensa, anche in vista della riforma prevista per il 2026/27, che vedrà la nascita della nuova Serie A3 femminile: le prime tre di ciascun girone B1 avranno accesso diretto alla categoria superiore. Con Cabassa e Grecea, Castellana rilancia la sfida con grinta e rinnovato entusiasmo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author