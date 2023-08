Volley B1/F: Vipostore Francavilla, in posto 4 arriva Carolina Pecorari

Prosegue senza sosta la campagna acquisti della Volley Vipostore Francavilla che parteciperà per la prima volta al campionato di Serie B1 Femminile.

La società francavillese ha annunciato l’ingresso in squadra di Carolina Pecorari, 20enne laterale reduce da un’esperienza a Piadena (B1), dove lo scorso anno è risultata tra le giocatrici più prolifiche nel suo ruolo.

Originaria di Torino, il suo talento è stato evidente fin dai suoi esordi nel settore giovanile di Pinerolo, dove ha dimostrato ottime doti offensive guadagnandosi un posto in prima squadra e facendo il suo debutto in Serie A2 nella stagione 2020/2021. Nella stagione successiva, sempre con la maglia di Pinerolo, ha vinto il campionato ottenendo la promozione in Serie A1.

Ora, la ventenne piemontese è pronta a indossare con orgoglio i colori della Volley Vipostore Francavilla e a mettersi in gioco nel prossimo campionato di Serie B1.

Il DS arancio-blu Francesco Melegari è pienamente soddisfatto di questa operazione e ha accolto con entusiasmo la nuova entrata: “Abbiamo scelto Carolina per il suo talento e il suo impegno sul campo. Siamo una società seria con un progetto ambizioso, e siamo certi che lei si integrerà perfettamente nel nostro gruppo e darà il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.”

“Ho scelto la Volley Vipostore perché ho percepito una grande serietà e un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, conoscere le mie nuove compagne di squadra e dare il massimo per i nostri tifosi!” ha dichiarato Carolina.

L’arrivo della schiacciatrice piemontese è un ulteriore segnale della volontà della Volley Vipostore Francavilla di costruire un roster composto perlopiù da giovani talenti, che sotto la guida esperta di Coach Tisci avranno l’opportunità di crescere tecnicamente e tatticamente ed affermarsi nel panorama pallavolistico nazionale.

