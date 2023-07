Volley B1/F: Vipostore Francavilla, confermata Martina Labianca

Arriva un’altra buona notizia per tutti i sostenitori della Volley Vipostore Francavilla: anche Martina Labianca continuerà il suo percorso con la maglia della neopromossa società francavillese.

Nata l’8 gennaio 1993 a Bitonto e alta 185 cm, Martina Labianca ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallavolo nella sua città natale, dove, dopo la consueta trafila giovanile, ha conquistato ben presto spazio in prima squadra mettendosi in mostra nei campionati di serie D e di serie C.

Nel corso della sua carriera giovanile, la centrale bitontina ha conquistato prestigiosi riconoscimenti, vincendo due volte il Trofeo delle Province e partecipando al Trofeo delle Regioni con la Selezione della Puglia. Vanta anche diverse partecipazioni ai collegiali nazionali con i tecnici Mencarelli e Moretti, e una partecipazione alla Girl League con la maglia dell’Accademia Volley Benevento.

Le sue abilità, inoltre, non si sono limitate esclusivamente alla pallavolo ma si sono estese anche all’atletica leggera, dove ha ottenuto prestigiosi risultati nei campionati studenteschi. Tra i suoi successi, spiccano una vittoria regionale nella staffetta 4×100 e un settimo posto nazionale nel lancio del peso.

Il suo curriculum pallavolistico è ricco di esperienze presso società prestigiose, tra cui Aspav Valenzano (B1), Prima Donna Bari (B1), Polis Corato (B2), Cutrofiano Volley (B1), Pvg Bari (B1), Real Volley Noci (B1) e Castellana Grotte (B1).

L’avventura con la Volley Vipostore Francavilla ha rappresentato una pietra miliare nella sua carriera: grazie alla sua esperienza e al suo talento, Martina ha contribuito in modo determinante alla promozione della squadra in B1 nella scorsa stagione, dimostrando di essere una giocatrice imprescindibile e conquistandosi un posto nella rosa che si sta delineando per la stagione 2023/2024.

“Dopo aver chiuso la scorsa stagione nel migliore dei modi ho scelto di restare a Francavilla perchè ho avuto modo di vivere una realtà bella e piacevole”, ha dichiarato Labianca, “Nonostante sia una società nata da poco, la Volley Vipostore Francavilla ha dimostrato di avere grandi ambizioni e qui mi sono sentita come a casa. Non vedo l’ora di poter rimettere piede in palestra e auguro a tutti noi un grandissimo in bocca al lupo!”

