Volley B1/F, triplo colpo Star Bisceglie: Ndoj, Biasi e Bausero

Sostanza, potenza e atletismo: sono queste le caratteristiche che la Star Volley Bisceglie ha voluto assicurarsi con l’arrivo di Elisabetta Ndoj, centrale classe 2004 e già con due campionati di B1 alle spalle. Alta 184 centimetri, originaria di Padova, ha mosso i primi passi nel vivaio del Campodarsego fino all’Under 16, per poi trasferirsi all’Aduna Volley, dove si è subito ritagliata un ruolo in prima squadra. Il passaggio al Volley Lions Clodia le ha regalato la promozione dalla B2 alla B1, seguita da un’altra stagione a Chioggia. Nell’ultimo campionato ha difeso i colori della Versilia Pietrasanta, imponendosi come una delle centrali più affidabili della categoria. «È l’occasione per crescere in un ambiente stimolante e giocare in una piazza ambiziosa» ha dichiarato.

Ad affiancarla nel reparto ci sarà anche Anna Biasi, classe 2007, reduce da un’ottima stagione in B2 con la Volley Academy Piacenza. Dopo due anni di formazione all’Arena Volley Verona, è approdata al settore giovanile del Vero Volley Monza, club di Serie A1, distinguendosi nel torneo Under 18. In Emilia è diventata titolare fissa, contribuendo alla salvezza della squadra. «Sono entusiasta di entrare a far parte di un club ambizioso e pronta a dare tutto in questa nuova sfida» ha affermato, sottolineando l’obiettivo di crescere sia tecnicamente sia tatticamente.

A completare il triplo annuncio c’è il ritorno di Camila Bausero, schiacciatrice uruguaiana già protagonista nella stagione inaugurale 2020-2021. Dopo le esperienze con Club Olimpia, Nautico e Atlético Barbato, seguite da un anno in Francia al Tremblay, ha conquistato in patria il titolo nazionale con il Centro Desarrollo Voleibol, venendo eletta mvp delle finali. Più matura e consapevole rispetto alla sua prima avventura italiana, Bausero non nasconde l’emozione: «Si ritorna sempre dove si è stati felici. Bisceglie e la Star Volley sono sempre rimasti nel cuore».

Per la stagione 2025-2026, il pacchetto delle centrali nerofucsia sarà composto da Benedetta Cometti, Elisabetta Ndoj, Anna Biasi e Irene D’Ambrosio, con l’aggiunta di un reparto schiacciatrici impreziosito dal rientro di Bausero. Un mix di gioventù, talento ed esperienza che conferma le ambizioni del club pugliese.

