Volley B1/F, Star Bisceglie: Vito Troilo è il team manager

La Star Volley Bisceglie si arricchisce di una figura di riferimento per l’organizzazione del club e delle attività: Vito Troilo ricoprirà il ruolo di team manager nella stagione 2025-2026. Sarà il punto di raccordo tra la società, la prima squadra e l’intero staff tecnico, contribuendo in modo concreto alla gestione delle dinamiche interne ed esterne al campo.

Un lavoro che svolgerà parallelamente a quello della comunicazione, di cui è responsabile fin dal primo anno di vita della società. Vito Troilo metterà al servizio della squadra una lunga e solida esperienza nella gestione di gruppi sportivi. La sua professionalità rappresenterà un valore aggiunto per rafforzare il legame tra le diverse componenti del team e garantire un efficace coordinamento tra le attività quotidiane delle atlete.

La sua presenza sarà un supporto per coach Dino Guadalupi, gli assistenti Nicolò De Chirico e Pippo Lombardi, i preparatori atletici Fabio Di Vita e Carmine Grieci, il fisioterapista Niccolò Lapendola e l’osteopata Valerio Porcelli. Un ruolo delicato e di responsabilità, affidato a una persona che ha già dimostrato in questi anni grande attaccamento ai valori e alla visione della Star Volley. Squadra, dirigenza e staff si raduneranno domenica 31 agosto, alle ore 17, all’ingresso del PalaDolmen. Gli allenamenti avranno inizio nella mattinata di lunedì 1° settembre.

