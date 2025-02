Volley B1/F, Star Bisceglie: successo di Castellana vale secondo posto

La Star Volley Bisceglie si prende la piazza d’onore nel girone D di Serie B1 grazie a una vittoria perentoria in trasferta. La squadra di Marco Breviglieri ha espugnato il PalaGrotte con un secco 3-0 contro la formazione locale, approfittando anche della sconfitta di Pomezia a Fasano per issarsi al secondo posto in classifica.

Un successo di valore, ottenuto nonostante le condizioni fisiche non ottimali di alcune atlete. La partita è iniziata con un buon avvio delle padrone di casa (4-1), mentre le nerofucsia hanno faticato a entrare in ritmo (9-5). Castellana ha provato ad approfittarne (13-8), anche a causa degli errori in battuta delle viaggianti. Bisceglie ha ricucito lo strappo con Torre (16-14), ma la svolta è arrivata nel finale con Adubea protagonista. Dopo il sorpasso firmato Civardi, è stato un muro di Cometti a chiudere il primo set (22-25).

Nel secondo parziale, la Star Volley è partita forte (0-4), ma ha poi concesso spazio a Castellana (7-6). La reazione ospite è stata immediata: Civardi ha firmato l’8-10 e il vantaggio si è ampliato fino al 12-19. Il tentativo di rimonta delle pugliesi è stato respinto da Panucci, Adubea e Civardi, che hanno chiuso il set sul 20-25.

Nel terzo set, qualche distrazione iniziale ha permesso a Castellana di portarsi sul 6-3, ma un ace di capitan Panucci ha dato la scossa (8-7). La squadra di casa ha provato a tenere il comando (13-10), ma Bisceglie ha reagito con determinazione (15-14). Nonostante l’infortunio di Civardi sul 18-17, le ospiti hanno mantenuto la lucidità: Cometti ha siglato il 19-21, Panucci ha piazzato una bordata per il 21-23 e Adubea ha messo il punto esclamativo con il definitivo 21-25.

Un successo che conferma le ambizioni della Star Volley Bisceglie nella corsa ai vertici della classifica. Ora il focus è sul prossimo appuntamento: sabato 8 febbraio al PalaPanunzio di Molfetta andrà in scena il big match contro la capolista Fasano, in programma alle 20:30. Un confronto chiave per le aspirazioni nerofucsia, con la tifoseria già pronta a sostenere la squadra.

Castellana Grotte – Star Volley Bisceglie 0-3

(22-25; 20-25; 21-25 – durata totale: 1h 18’)

Castellana Grotte: Malinov 1, Stroppa 10, Salamida 10, Stellati 5, Cantaluppi 7, Corradetti 10, Conti (libero), Cicoria. N.e.: Cusma, Rizza, Paparella, Cacciapaglia, Locorotondo (libero). All.: Ciliberti.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 2, Adubea 17, Torre 5, Cometti 3, Civardi 17, Panucci 9, Minervini (libero), Solarino. N.e.: Ba, Colucci, Losciale, Haliti, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Persia, Chiechi.

