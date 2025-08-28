Volley B1/F, Star Bisceglie: Simone Franceschi confermato data analyst

La Star Volley Bisceglie conferma una pedina fondamentale del proprio staff tecnico: Simone Franceschi resterà data analyst anche per la stagione 2025/26.
Il professionista toscano, già apprezzato nelle ultime due annate per il suo lavoro minuzioso e per il legame instaurato con l’ambiente e i tifosi, continuerà a garantire il proprio supporto nella preparazione tecnica della formazione nerofucsia, guidata da coach Dino Guadalupi.
Il contributo di Franceschi, specializzato nell’analisi dei dati e delle prestazioni, è considerato un valore aggiunto per la squadra, pronta ad affrontare una nuova annata con uno staff di altissimo livello.
Insieme a Guadalupi, il gruppo tecnico sarà composto dagli assistenti Nicolò De Chirico e Pippo Lombardi, dai preparatori fisici Fabio Di Vita e Carmine Grieci, dal fisioterapista Niccolò Lapendola e dall’osteopata Valerio Porcelli.
Un team coeso e qualificato che rappresenta uno dei punti di forza della società biscegliese in vista della nuova stagione.
potrebbe interessarti anche
Volley C/F, PM Gruppo Macchia Potenza riparte da capitan Livia Di Camillo
Volley A3/M, iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Joy Volley
Volley B1/F, Zero5 Castellana: Julieta Vega nuova schiacciatrice
Volley C/M: Psa Matera, ufficiale la conferma di Logallo
Volley A2/F, Melendugno: preparazione al via con entusiasmo
Volley A2/M, Prisma Taranto: Oleg Antonov è il nuovo capitano