Volley B1/F, Star Bisceglie: Simone Franceschi confermato data analyst

La Star Volley Bisceglie conferma una pedina fondamentale del proprio staff tecnico: Simone Franceschi resterà data analyst anche per la stagione 2025/26.

Il professionista toscano, già apprezzato nelle ultime due annate per il suo lavoro minuzioso e per il legame instaurato con l’ambiente e i tifosi, continuerà a garantire il proprio supporto nella preparazione tecnica della formazione nerofucsia, guidata da coach Dino Guadalupi.

Il contributo di Franceschi, specializzato nell’analisi dei dati e delle prestazioni, è considerato un valore aggiunto per la squadra, pronta ad affrontare una nuova annata con uno staff di altissimo livello.

Insieme a Guadalupi, il gruppo tecnico sarà composto dagli assistenti Nicolò De Chirico e Pippo Lombardi, dai preparatori fisici Fabio Di Vita e Carmine Grieci, dal fisioterapista Niccolò Lapendola e dall’osteopata Valerio Porcelli.

Un team coeso e qualificato che rappresenta uno dei punti di forza della società biscegliese in vista della nuova stagione.

