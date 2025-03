Volley B1/F, Star Bisceglie: sfida casalinga con Santa Teresa di Riva

Sabato 2 marzo alle 16, la Star Volley Bisceglie tornerà in campo per affrontare il Santa Teresa di Riva nel 17° turno del girone D di Serie B1. La gara si disputerà al PalaCosmai, nel quartiere Sant’Andrea, a causa dell’indisponibilità del PalaPanunzio di Molfetta, dove le nerofucsia hanno giocato le gare interne dall’inizio della stagione.

Le nerofucsia pronte a ripartire

Dopo la sosta del campionato, il gruppo guidato da coach Marco Breviglieri ha avuto modo di ricaricare le energie e lavorare su alcuni dettagli tattici. L’obiettivo è riscattare le recenti sconfitte contro Fasano (3-1) e Marsala (3-2 al tie-break), riprendendo la corsa verso le posizioni di vertice della classifica.

Arianna Losciale, centrale della Star Volley, ha parlato così alla vigilia:

“Sarà bello tornare a giocare nella nostra città, anche se non ancora al PalaDolmen. Nonostante la sconfitta a Marsala, abbiamo dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Siamo cariche e consapevoli che non esistono partite facili. Ci aspettiamo una massiccia presenza di pubblico al PalaCosmai.”

Le avversarie

Il Santa Teresa di Riva, attualmente ottavo in classifica, ha cambiato guida tecnica durante la pausa natalizia, affidandosi a Gianpietro Rigano al posto di Alessandro Prestipino. Da allora, il team siciliano ha ottenuto quattro vittorie in cinque gare, dimostrando una crescita evidente. All’andata, la Star Volley vinse 3-2 in rimonta.

Arbitri e ingresso gratuito

La partita sarà diretta da Marcello Rutigliani (primo arbitro) e Maurizio Martini (secondo arbitro). L’ingresso al PalaCosmai sarà gratuito, un’occasione per i tifosi di sostenere la squadra e vivere l’emozione del campionato di Serie B1 femminile.

Dove seguire la partita

• Live scoring: aggiornamenti in tempo reale sul sito Fipav nella sezione campionati di federvolley.it.

• Diretta streaming: sul canale YouTube della Star Volley Bisceglie (collegamento dalle 15:45).

• Social media: aggiornamenti su Facebook e Instagram con il punteggio set per set, foto esclusive e resoconto della gara.

Le nerofucsia sono pronte a dare battaglia per tornare alla vittoria. Appuntamento sabato al PalaCosmai per una sfida da non perdere!

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author