Volley B1/F, Star Bisceglie: separazione consensuale con coach Breviglieri

La Star Volley Bisceglie e Marco Breviglieri si separano di comune accordo: il tecnico non guiderà la squadra nella stagione 2024-2025 in Serie B1. Il club ha espresso un sincero ringraziamento all’allenatore, elogiandone professionalità, etica del lavoro e signorilità, augurandogli il meglio per il futuro. La società nerofucsia annuncerà a breve il nome del nuovo allenatore.

