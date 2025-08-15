Volley B1/F, Star Bisceglie: Scuderi e D’Addiego chiudono il mercato

Ultimi movimenti di mercato per la Star Volley Bisceglie, che ufficializza l’arrivo della laterale Lucilla Scuderi e del libero Rebecca D’Addiego, completando così il roster a disposizione di coach Dino Guadalupi per la stagione di Serie B1 2025-26.

Alta 188 cm, la siciliana Lucilla Scuderi compirà 19 anni l’8 settembre. Cresciuta nel vivaio del Volley Valley Catania, è stata convocata nelle nazionali giovanili e ha partecipato con la selezione PreJuniores all’Eyof 2023 a Maribor. Dopo un infortunio al ginocchio che l’ha fermata nella stagione 2023-24, è tornata in campo distinguendosi tra le migliori attaccanti della Serie B2. «Entrare a far parte della Star Volley è un’opportunità stimolante, sono felice di iniziare questa avventura» ha dichiarato la giocatrice.

Rebecca D’Addiego, classe 2005, è cresciuta nel vivaio dell’Europa Bari e si è messa in evidenza in Serie D e Serie C con le formazioni del capoluogo. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Amatori Volley Bari, guadagnandosi la chiamata biscegliese. «Arrivo con energia e voglia di dare il massimo in un ambiente ambizioso» ha commentato.

L’organico della Star Volley Bisceglie per la stagione 2025-26

Sarà composto dalle palleggiatrici Annalisa Mileno e Alessia Lerario, dalle laterali Valentina Civardi, Camila Bausero, Giulia Colombo, Lucilla Scuderi e Alessia Lazzizzera, dalle centrali Benedetta Cometti, Anna Biasi, Elisabetta Ndoj e Irene D’Ambrosio, e dai liberi Simona Minervini e Rebecca D’Addiego.

