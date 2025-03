Volley B1/F, Star Bisceglie: riscatto obbligato con il Vesuvio Oplonti

La Star Volley Bisceglie è chiamata a una reazione immediata. Dopo la sconfitta con Arzano, che ha messo in evidenza le difficoltà del Firone D di Serie B1, il team di coach Emiliano Giandomenico deve riprendere a correre e rialzarsi. Domenica 30 marzo, nel confronto “interno” del PalaPanunzio di Molfetta con il Vesuvio Oplonti, le biscegliesi devono assolutamente centrare il riscatto. Il match, valido per la ventunesima giornata, avrà inizio alle 17:30 e sarà cruciale per mantenere viva la corsa ai playoff.

La settimana di allenamenti ha visto il coach lavorare su diversi aspetti tattici per alzare il livello di attenzione e migliorare la performance della squadra. È il momento di ridurre gli errori e tirare fuori la grinta, con il sostegno del pubblico che dovrà fare la sua parte sugli spalti per spingere la squadra al successo.

Il Vesuvio Oplonti, squadra campana che ha guadagnato la promozione in Serie B1 tramite i playoff della scorsa stagione, presenta una formazione solida, con punti di riferimento come l’opposto Laura Biscardi, la sorella Giada Biscardi, schiacciatrice, il libero Jessica Lanari e la centrale Marianna Vujko. Nella gara di andata, Bisceglie era in vantaggio 2-1, ma il Vesuvio Oplonti riuscì a rimontare e vincere al tie-break.

Il match sarà diretto da Sonia Pinto e Denise Mary Rose Bianchi. L’ingresso per i tifosi sarà gratuito, un’occasione per sostenere la squadra. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube Star Volley Bisceglie, con il collegamento dalle 17:15. Inoltre, il punteggio sarà aggiornato in tempo reale anche sui social della squadra e sul portale FIPAV per il live scoring. Con la copertura media che garantisce un’esperienza completa per i tifosi, la Star Volley Bisceglie si prepara a una sfida fondamentale, con l’obiettivo di tornare a vincere per continuare a lottare per i playoff.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author