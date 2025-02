Volley B1/F, Star Bisceglie: prova del 9 con la capolista Fasano

Obiettivo chiaro per la Star Volley Bisceglie: consolidare il secondo posto solitario in classifica e avvicinarsi alla vetta. Sabato 8 febbraio, nel big match della seconda giornata di ritorno della Serie B1 femminile, le nerofucsia affronteranno la capolista Fasano al PalaPanunzio di Molfetta. Il fischio d’inizio è fissato eccezionalmente alle 20:30. L’impianto molfettese è ormai diventato la casa della matricola biscegliese, costretta a emigrare per l’indisponibilità del PalaDolmen. Sugli spalti è attesa una massiccia presenza di tifosi, pronti a sostenere la squadra in un match cruciale.

Nerofucsia pronte alla sfida

Il gruppo guidato da coach Breviglieri, che venerdì ha festeggiato il compleanno, ha svolto una settimana di lavoro regolare, senza intoppi. Minervini e compagne vogliono alzare il livello rispetto alla vittoria contro Castellana Grotte e si presenteranno in campo con la massima concentrazione. La condizione fisica sarà determinante per affrontare un girone di ritorno ancora lungo e insidioso.

Fasano, una corazzata in vetta

Le avversarie fasanesi puntano alla promozione in A2, dopo aver sfiorato il salto di categoria nella scorsa stagione con la partecipazione ai playoff. Il tecnico Totero può contare su un roster di esperienza, con elementi di spicco come l’opposto Botarelli e la laterale Martillotti. Finora, Fasano ha collezionato dodici successi e un solo stop, al tie-break contro Santa Lucia Roma, e guida la classifica con sette punti di vantaggio su Bisceglie.

Ultima uscita con la maglia speciale

Per l’occasione, la Star Volley Bisceglie indosserà per l’ultima volta le divise dell’iniziativa “Bisceglie per la Star Volley”, realizzate grazie al supporto di oltre 30 aziende locali. La speciale tenuta richiama i colori della città: bianco, dorato e rosso, predominante nella maglia del libero.

Direzione di gara e copertura mediatica

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Vincenzo Bruno e Riccardo Callegari. L’ingresso al PalaPanunzio sarà gratuito, un’occasione per i tifosi di vivere da vicino la sfida e sostenere le nerofucsia.

Per chi non potrà essere presente, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Star Volley Bisceglie a partire dalle 20:15. Inoltre, il punteggio sarà aggiornato in tempo reale sui canali social del club, mentre il sito Fipav offrirà il live scoring ufficiale del match. La fotogallery della gara, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata su Facebook e Instagram.

