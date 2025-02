Volley B1/F, Star Bisceglie-Marsala: scontro diretto per il secondo posto

Mentre la leadership del Fasano nel girone D di Serie B1 è ormai consolidata, la corsa alle altre posizioni sul podio continua ad accendere l’interesse di tifosi e addetti ai lavori. Tra le protagoniste della lotta c’è la matricola Star Volley Bisceglie, attualmente seconda in classifica a quota 28 punti insieme a Marsala. Proprio le due inseguitrici si sfideranno domenica 16 febbraio alle ore 17, in Sicilia, per il match clou della sedicesima giornata.

Le nerofucsia vogliono riscattarsi

Dimenticata la delusione per la prestazione opaca contro la capolista, la formazione di Marco Breviglieri ha intensificato la preparazione in vista della sfida. La determinazione e la concentrazione nei momenti chiave del match saranno decisive per esprimere al meglio il potenziale di un gruppo che ha già dimostrato il proprio valore. Evitare cali di tensione sarà fondamentale per garantirsi un risultato positivo.

Marsala, un avversario temibile

Il club siciliano, con ambizioni di vertice, ha cambiato guida tecnica nel girone d’andata, affidandosi a Pasqualino Giangrossi al posto di Luca D’Amico. Il roster di Marsala è di alto livello, con elementi di spicco come la palleggiatrice Grippo, l’opposto Varaldo e la laterale Pozzoni. All’andata, la Star Volley riuscì a imporsi per 3-2 al PalaPanunzio, completando una rimonta entusiasmante. Da quel 27 ottobre, però, molte cose sono cambiate e le nerofucsia vogliono ribadire i propri progressi.

Direzione di gara e copertura media

Il match sarà arbitrato da Antonio Moscardi (primo arbitro) e Giovanni Di Martino (secondo). I tifosi potranno seguire la gara in diretta sulla pagina Facebook di Marsala, mentre gli aggiornamenti set per set saranno disponibili sui canali social della Star Volley Bisceglie. Inoltre, grazie al servizio di live scoring sul sito della FIPAV, sarà possibile monitorare in tempo reale i risultati dell’intero turno di campionato.

Una sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre, con la posta in palio più alta che mai.

