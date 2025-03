Volley B1/F, Star Bisceglie: Giandomenico debutta col fanalino di coda Pescara

Nuovo impegno casalingo per la Star Volley Bisceglie, che sabato 15 marzo alle ore 19 affronterà il Pescara, fanalino di coda del girone D di Serie B1, in una gara che segnerà il debutto in panchina del nuovo allenatore Emiliano Giandomenico. Il tecnico romano, subentrato in settimana, ha già iniziato a lavorare con l’obiettivo di portare maggiore solidità e rilanciare la squadra, attualmente terza in classifica a pari punti con Casal de’ Pazzi Roma.

Obiettivo riscatto per le nerofucsia

Dopo alcune prestazioni altalenanti, la Star Volley vuole lasciarsi alle spalle il periodo di flessione e tornare alla vittoria. “Abbiamo sette partite da affrontare con il massimo impegno”, è il mantra che accompagna la squadra, chiamata a dimostrare carattere e determinazione.

Pescara, ultimi in classifica ma da non sottovalutare

Le statistiche parlano chiaro: zero punti in 17 gare e solo cinque set vinti. Tuttavia, la formazione abruzzese potrebbe giocare senza pressioni, sfruttando la propria spensieratezza per tentare di sorprendere.

Un omaggio a Sergio Cosmai

Prima del fischio d’inizio, le giocatrici nerofucsia esporranno uno striscione in memoria di Sergio Cosmai, servitore dello Stato ucciso dalla ‘ndrangheta il 12 marzo 1985. Un gesto simbolico per ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità biscegliese.

Dove seguire il match

• Ingresso gratuito al PalaPanunzio per tutti i tifosi.

• Live scoring sul sito Fipav nella sezione campionati.

• Diretta streaming sul canale YouTube Star Volley Bisceglie, con collegamento dalle 18:45.

• Aggiornamenti live su Facebook e Instagram del club.

La partita sarà diretta dagli arbitri Sara Galiuti e Michele Fumarola.

