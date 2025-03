Volley B1/F, Star Bisceglie: Emiliano Giandomenico nuovo allenatore

BISCEGLIE – Cambio in panchina per la Star Volley Bisceglie: sarà Emiliano Giandomenico a prendere le redini della squadra nel girone D del campionato di Serie B1. Il tecnico romano, 50 anni, ha alle spalle un’esperienza ventennale tra B1 e A2, con diverse promozioni conquistate, l’ultima nella scorsa stagione con Altino, portato in A2.

L’obiettivo: rilanciare la squadra

Giandomenico arriva a Bisceglie con il compito di risollevare il rendimento della squadra, attualmente terza in classifica insieme a Casal de’ Pazzi, ma reduce da tre sconfitte negli ultimi quattro incontri. Il nuovo coach è già in città per un primo confronto con la squadra e farà il suo esordio in panchina sabato 15 marzo nel match contro Pescara, fanalino di coda, al PalaPanunzio di Molfetta.

