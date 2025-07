Volley B1/F, Star Bisceglie: Dino Guadalupi nuovo allenatore

La Star Volley Bisceglie ha ufficializzato l’ingaggio di Dino Guadalupi come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026. Il tecnico brindisino guiderà il club nel campionato di Serie B1, raccogliendo l’eredità della positiva stagione d’esordio della squadra nerofucsia, culminata con la qualificazione ai playoff.

Con alle spalle un ampio percorso in panchina, Guadalupi, 49 anni, porta a Bisceglie un ricco bagaglio di esperienze in categoria. Dopo l’inizio da allenatore nel settore giovanile e in Serie B1 a Brindisi, ha ricoperto il ruolo di assistente in Serie A2 ad Altamura e Parma, contribuendo alla promozione in A1, e successivamente a Imola, dove ha raggiunto una finale di Challenge Cup. Tra i risultati più significativi da primo allenatore, la finale playoff di B1 con Montella, il primo posto con Brindisi e l’esperienza interrotta dal Covid con Offanengo. Particolarmente rilevante il quadriennio ad Olbia, in Serie A2, durante il quale ha conquistato l’accesso alla Coppa Italia, due poule promozione e il primo posto nella poule salvezza nella stagione appena conclusa.

“Dopo la rinuncia dell’Hermaea Olbia alla Serie A2, ho valutato con attenzione ogni proposta”, ha dichiarato Guadalupi. “La chiamata della Star Volley è arrivata presto, ma la determinazione della società e la qualità del progetto mi hanno convinto”.

Il nuovo tecnico ha già incontrato le figure dirigenziali e operative del club, manifestando apprezzamento per l’organizzazione della struttura e per la visione orientata al miglioramento continuo. “L’obiettivo principale sarà valorizzare al massimo il potenziale della squadra, con una rosa che sarà completata anche da giovani atlete in crescita” ha aggiunto Guadalupi.

In attesa di conoscere il nuovo assetto del campionato di B1, il club è al lavoro per definire un organico competitivo. Le competenze del nuovo allenatore saranno parte integrante di un progetto che punta a consolidare la Star Volley Bisceglie tra le realtà più dinamiche della pallavolo femminile italiana.

