Volley B1/F, Star Bisceglie cede al tie-break con Marsala

La Star Volley Bisceglie esce dal difficile campo di Marsala con un punto prezioso, ma con il rammarico di alcune occasioni sprecate. Il match, combattutissimo, si è concluso con una sconfitta al tie-break (3-2), costringendo la squadra di Marco Breviglieri a scendere momentaneamente dal podio del girone D di Serie B1.

Nonostante il ko, la prestazione delle nerofucsia è stata incoraggiante, confermando la mentalità e la qualità del gruppo. Il primo set è stato strappato ai vantaggi (24-26) dopo un buon avvio, mentre il secondo e il terzo hanno visto la reazione delle padrone di casa (25-21, 25-17). Determinante il quarto parziale, dominato da Bisceglie (16-25), che ha così forzato il tie-break. Nella frazione decisiva, il match è rimasto in bilico fino al 12-11, ma Marsala ha chiuso con lucidità sul 15-11.

Dopo la pausa del campionato, la Star Volley tornerà in campo sabato 1° marzo al PalaPanunzio di Molfetta per affrontare il Santa Teresa di Riva, in un match fondamentale per la corsa ai playoff.

Marsala-Star Volley Bisceglie 3-2

Marsala: Courroux 1, Varaldo 9, Cecchini 2, Caserta 11, Bondavalli 6, Pozzoni 22, Oggioni (libero), Zingoni 10, Grippo 4, Messaggi 3, Carpio 1. N.e.: Guastella, Lo Gerfo (libero). All.: Giangrossi.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 19, Torre 15, Cometti 12, Civardi 10, Panucci 8, Minervini (libero), Solarino, Ba. N.e.: Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Moscardi, Di Martino.

Parziali: 24-26; 25-21; 25-17; 16-25; 15-11.

Durata set: 33’, 29’, 29’, 26’, 20’ per un totale di due ore e 17 minuti.

