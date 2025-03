Volley B1/F, Star Bisceglie cade a Modica: prosegue il momento no

Trasferta amara per la Star Volley Bisceglie, che nella 18ª giornata del girone D di Serie B1 incassa una sconfitta per 3-1 contro Modica. Una prestazione sotto le aspettative ha condannato le nerofucsia al terzo k.o. nelle ultime quattro partite, lasciando l’amaro in bocca per l’incapacità di mantenere la giusta continuità di gioco.

L’avvio è stato caratterizzato da troppi errori della Star Volley, con ben 11 punti regalati alle avversarie nel primo set. Nonostante un andamento equilibrato, nel finale Modica ha sfruttato le incertezze delle biscegliesi e ha chiuso 25-22.

Nel secondo set, la squadra di coach Breviglieri ha cambiato marcia: migliorando la ricezione e riducendo gli errori, ha dominato la frazione con un netto 15-25, grazie agli attacchi di Torre, Civardi e Adubea.

Chi si aspettava un cambio di rotta definitivo è rimasto deluso: Modica ha reagito con aggressività nel terzo set, portandosi subito avanti 11-3. Bisceglie ha provato a rientrare in partita con Losciale in regia, ma dopo aver ridotto il divario sul 15-12 ha ceduto di nuovo, lasciando il parziale alle siciliane per 25-16.

Nel quarto set, le nerofucsia sono crollate definitivamente: dopo un avvio equilibrato (7-6), Modica ha piazzato un break decisivo arrivando sul 16-7 e chiudendo il set 25-15, sigillando il successo.

Una sconfitta che pesa per la Star Volley, che dovrà subito ritrovare brillantezza e determinazione per tornare a fare punti nelle prossime sfide di campionato.

Modica – Star Volley Bisceglie 3-1

Modica: Brioli 2, Barbaro 16, Carnazzo 11, Gasparroni 14, Meniconi 17, Palazzi 7, Ferrantello (L), Sansò 1, Lucescul, Ferrari, Gitti, Gatta (L). N.e.: Lo Iacono. All.: D’Amico.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 1, Adubea 16, Torre 10, Cometti 9, Civardi 15, Panucci 9, Minervini (L), Ba 2, Solarino 1, Losciale. N.e.: Colucci, Haliti, Luzzi (L). All.: Breviglieri.

Arbitri: Longo, Crivellente.

Parziali: 25-22, 15-25, 25-16, 25-15.

Durata totale: 1 ora e 46 minuti.

