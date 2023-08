Volley B1/F: Rita Franceschini nuovo braccio armato di Francavilla

Si va delineando sempre più il roster della Volley Vipostore Francavilla in vista della prossima entusiasmante stagione: a chiudere il reparto degli attaccanti è l’opposto catanese Rita Franceschini!

La giovane atleta siciliana, classe 2002, è alta 186 cm ed è cresciuta pallavolisticamente nelle giovanili del Catania, dove ha disputato diversi campionati partendo dall’under 13 fino all’under 19. Durante questi anni, ha avuto l’opportunità di partecipare più volte alle finali nazionali, raggiungendo un lusinghiero ottavo posto ad Agropoli (SA) nella stagione 2020-21.

Proseguendo il suo percorso, Rita Franceschini ha vestito le maglie di diverse squadre: dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie C alla B2 con il Catania, ha militato tra le fila di Pedara (B2), Giarre (B2), Marsala (B1) e Santa Teresa di Riva (B1), dimostrando di sapersi mettere in luce in differenti contesti e categorie.

Oggi, l’opposto catanese si appresta a lasciare la sua amata terra per affrontare una nuova sfida in Puglia con la Volley Vipostore. Le parole di Rita Franceschini sul suo arrivo a Francavilla non lasciano dubbi riguardo alla sua motivazione: “Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con la Vipostore, una società con progetti ambiziosi e stimolanti che sicuramente mi permetterà di arricchire il mio bagaglio tecnico-tattico. Quando mi è stato presentato il progetto non ho avuto dubbi e non ho esitato a farne parte, la società mi ha trasmesso tanta passione e professionalità. Sono molto carica e non vedo l’ora di mettermi alla prova e a disposizione della squadra, conoscere le mie nuove compagne, lo staff e tutti i tifosi. Ci vediamo numerosi al palazzetto pronti per iniziare!”

Con l’arrivo di Rita Franceschini, la Volley Vipostore si arricchisce di un ulteriore elemento di prestigio, pronto a difendere i colori della squadra con impegno e passione. I tifosi della società arancio-blu sono già in attesa di vedere all’opera questa giovane promessa e di seguire la sua crescita all’interno del progetto sportivo.

