Volley B1/F, PPV Fasano: Vesuvio Oplonti k.o. e primo posto nel Girone D

Primo obiettivo stagionale raggiunto per la Pantaleo Podio Volley Fasano. Con la vittoria contro il Co.Ge Vesuvio Oplonti, infatti, le fasanesi ottengono la matematica certezza della prima posizione finale del Girone D. Un risultato raggiunto con ben due turni d’anticipo che consacra definitivamente la compagine pugliese, proiettandola verso i playoff nel miglior modo possibile. Un traguardo commentato così dal ds Micaela Cofano: “Abbiamo raggiunto il primo obiettivo con grande soddisfazione e con largo anticipo. D’ora in poi dobbiamo concentrarci sui playoff, la cosa più importante della stagione. Abbiamo mantenuto sempre la vetta in un girone molto difficile grazie ad un gruppo che ha lavorato sodo. Ringraziamo anche i tifosi, i collaboratori e i nostri sponsor. Ora si comincia a fare sul serio”.

Playoff nel mirino anche per il capitano Valentina Martinetti: “Siamo molto soddisfatte per questo primato, il quale ci fa ritrovare morale dopo aver perso la Coppa Italia. Adesso ci godiamo questo traguardo prima di tornare martedì in palestra e lavorare, abbiamo ancora grandi cose da fare”.

Tabellino

Co.Ge Vesuvio Oplonti – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(22-25, 25-27, 16-25)

Co.Ge. Vesuvio Oplonti: Bortolott 2, Gervasi 9, Vujko, Lanari, De Santis, Biscardi L. 16, Rendina, Mazzoni 9, Andretti, Biscardi G. 6, Pierro, De Caprio, Esposito, Pepe 3, Di Donna, Erminione, Di Martino. All. Alminni.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 4, Mearini, Albano 7, Negro 5, De Dominicis, Di Coste, Campana 11, Vinciguerra 9, Botarelli 21, Martilotti 1, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Giulia Concilio, Sara Ciampanella.

