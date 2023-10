Volley B1/F: PPV Fasano, Totero ‘Catania avversario di livello’

Dopo la bella vittoria in quel di San Salvatore Telesino la Pantaleo Podio Volley Fasano torna tra le mura amiche per la terza giornata del Girone E di Serie B1. Ospiti al Salvemini di Fasano la formazione siciliana Hub Ambiente Teams Catania, reduce da una secca sconfitta casalinga con l’Arzano dopo il promettente avvio di stagione che li aveva visti vincitori in quel di Crotone.

Partita decisamente da non sottovalutare per le ragazze di coach Paolo Totero contro un avversario che dopo aver messo a nudo le proprie fragilità nella prima gara interna arriva in quel di Fasano per un pronto rilancio in classifica. “La formazione catanese è decisamente un roster di livello da affrontare con la massima concentrazione – commenta lo stesso coach Totero -. Sicuramente verrà a Fasano per un risultato utile a rimettersi in corsa per la classifica, quindi aumenta la pericolosità dei nostri avversari. Non dobbiamo abbassare i ritmi di gioco e la concentrazione per continuare a mettere a frutto tutto il lavoro settimanale. Stiamo lavorando bene in preparazione di questa gara e sono certo che le ragazze sfoggeranno una grande prestazione dinanzi al nostro pubblico”.

Formazione catanese di buona caratura quella messa in campo da coach Ina Baldi che può contare su un gruppo di giovanissime atlete. Importante l’apporto nel sestetto titolare dell’opposto Francesca Bosso, delle centrali Sara Anselmo e Sofia Gianbanco e della schiacciatrice Sara Palumbo. Tutte in grado di impensierire qualsiasi avversario. Decisivo per le ragazze fasanesi sarà ripercorrere quanto di buono messo in campo nei primi due set giocati contro il San Salvatore Telesino che hanno certificato il buon lavoro svolto sino ad oggi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp