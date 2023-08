Volley B1/F: PPV Fasano, Sara Gotti rinforza il reparto opposti

Continua la campagna acquisti della Pantaleo Podio Volley Fasano. Ad arricchire il roster della nuova squadra è Sara Gotti. La trentunenne di 189 cm, originaria di Bergamo, vestirà la maglia gialloblu coprendo il ruolo di opposto.

L’atleta bergamasca arriva a Fasano portando con sé un ricco bagaglio di esperienza: negli ultimi campionati ha vestito la maglia dell’Ospitaletto (2018/2019) per poi passare al Clementina Volley disputando le ultime tre stagioni sempre in Serie B1. Nonostante gli eccellenti risultati, Gotti è ancora alla ricerca di una matematica promozione in Serie A2 che potrebbe rappresentare il giusto coronamento di una carriera finora impeccabile.

Laureanda in comunicazione e multimedia, la giovane atleta lombarda giunge in quel di Fasano dopo la chiamata del ds sportivo Micaela Cofano che rappresenta la prima esperienza lontana dalla sua terra di origine.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ho scelto questo progetto perché la società si è subito dimostrata accogliente e professionale, con obiettivi chiari e ambiziosi. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, tutto lo staff e i tifosi per scrivere insieme una nuova pagina di sport!”, dichiara Sara Gotti.

