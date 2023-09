Volley B1/F: PPV Fasano presenta la nuova stagione

Si svolgerà nella serata di martedì 19 settembre, nell’Agribistrot Pantaleo, la presentazione della Pantaleo Il Podio Volley Fasano. Occasione propizia per presentare a tutta la città la prossima stagione sportiva della società del presidente Renzo Abete. Obbiettivi, roster e aspettative per la prossima stagione messi in cantiere dalla società gialloblù che verranno così enunciati nel corso della serata a tutti i sostenitori e tifosi della società.

“Durante l’estate appena trascorsa – afferma il presidente Abete -, abbiamo cercato di preparare al meglio questa stagione che sta per aver inizio. Crediamo di aver allestito un roster competitivo per difendere il titolo di B1 conquistato qualche mese fa. Siamo pronti per questa nuova avventura e come sempre confidiamo nel sostegno dei nostri sponsor e di tutti nostri tifosi”.

Nel corso dell’evento saranno quindi presentati il roster senior di Serie B1, Serie D, Under 18, 16, 14, 13 e l’intero movimento del minivolley. Inizio serata previsto per le 19,30.

