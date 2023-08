Volley B1/F: PPV Fasano, Noemi Marsengo completa reparto centrali

Si unirà al nuovo roster gialloblu la giovane palleggiatrice Noemi Marsengo. Ultimo innesto praticato dalla società del presidente Renzo Abete che di fatto completa il reparto dei centrali del nuovo roster della Pantaleo Podio Volley Fasano.

La giovane atleta di anni 21 per 181 cm di altezza ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della pallavolo in quel di Torino, sua città di provenienza, dove ha coltivato questa grande passione che ben presto l’ha portata a calcare parquet di campionati importanti.

Nel 2018/2019 il suo arrivo in serie B1 tra le fila del Lilliput Settimo Torinese. Torneo atto a sviluppare le sue doti tecniche che le permettono la stagione seguente (2019/ 2020) di giocare in serie B2 con la maglia del Certosa Volley Pavia. Esordio lontano da casa che matura la giovane atleta che nell’anno seguente (2020/2021) passa al Picco Lecco Vittoria (B1) conquistando la promozione in serie A2.

Una vittoria che però non le consente di assaporare la serie A e cosi nella scorsa stagione (2022/2023) decide di tornare a giocare in serie B2 con l’Alba. Un curriculum importante che non è sfuggito alla società fasanese e soprattutto al ds Micaela Cofano che con un blitz a sorpresa è riuscita a portarla in maglia gialloblu.

“Sono molto contenta dell’opportunità offertami dalla società fasanese – afferma Noemi Marsengo – che oltre ad essere una grande occasione per conoscere nuove realtà pallavolistiche e disputare il campionato nazionale della serie B1, è anche una nuova esperienza di vita che mi porterà molto lontano da casa. L’accoglienza dimostrata dall’allenatore e dalla dirigenza mi hanno da subito convinta. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e iniziare a lavorare in palestra dando cosí forma a tutti questi nuovi stimoli”.

