Volley B1/F: PPV Fasano lotta fino al tie-break, ma la Coppa Italia va a Bologna

Svanisce in finale il sogno della Pantaleo Podio Volley Fasano, che si arrende al tie-break contro la VTB FCREDIL Bologna nella finale della Coppa Italia di Serie B1, disputata davanti a un Pala Vigna Marina gremito e caloroso. Le emiliane si impongono 3-2 (25-17, 25-19, 19-25, 22-25, 15-12) dopo una battaglia intensa durata oltre due ore, bissando il titolo conquistato in B2 due stagioni fa.

Partenza in salita

Le fasanesi accusano l’emozione dell’esordio in una finale nazionale e il primo set scivola via con troppi errori, complice la maggiore lucidità delle avversarie. Il copione si ripete anche nel secondo parziale, con un break decisivo in battuta firmato da Taiani, che indirizza il set e il punteggio sullo 0-2.

Reazione d’orgoglio

Sotto di due set, Valentina Martilotti e compagne cambiano marcia. La Pantaleo reagisce con carattere e determinazione, sfruttando gli errori del Bologna e alzando l’intensità difensiva. Il terzo set si chiude sul 19-25 per le pugliesi, mentre il quarto – tra continui sorpassi – è vinto con il cuore, grazie a un mini-break nel finale che fissa il 22-25 e rimanda tutto al quinto.

Tie-break combattuto

Nel set decisivo regna l’equilibrio fino al cambio campo, poi Bologna trova l’allungo decisivo sfruttando un calo fisico delle padrone di casa e qualche episodio sfavorevole. Il 15-12 finale incorona la VTB FCREDIL campione di Coppa Italia B1.

Le parole di coach Totero

“Abbiamo lottato e rimontato con grande cuore – ha dichiarato l’allenatore Paolo Totero –. Le ragazze meritavano questa finale, hanno dato tutto. Bologna ha sbagliato meno nei momenti chiave e ha vinto con merito, ma noi siamo usciti tra gli applausi e con la consapevolezza del nostro valore”.

Premio individuale

A rendere meno amara la serata, il premio come miglior libero del torneo assegnato alla fasanese Federica Vittorio, protagonista di una prestazione eccellente per l’intera durata della manifestazione. La Pantaleo lascia la Coppa Italia a testa altissima, con la consapevolezza di essere tra le protagoniste assolute della stagione e con il campionato ancora tutto da giocare.

V TB FCREDIL BOLOGNA-PANTALEO PODIO FASANO 3-2

(25-17, 25-19, 19-25, 22-25, 15-12)

VTB FCRedil Bologna: Taiani 15, Neriotti 10, Saccani 3, Frangipane 10, Pulliero 13, Tellaroli 24, Laporta (L). De Paoli 1, Cavicchi 1, Malossi, Bongiovanni, Melega. All. Ghiselli.

Pantaleo Podio Fasano: Martilotti 18, Mearini 6, Botarelli 21, Campana 9, Albano 2, Negro 2, Vittorio (L), Di Coste, Soleti 1, Vinciguerra 13,Maiorano, De Dominicis. All. Totero.

Arbitri: Fabio Paris, Andrea Michele Aleo.

