Volley B1/F, PPV Fasano liquida Crotone e guarda allo spareggio promozione

La Pantaleo Podio Volley Fasano chiude con un successo la propria stagione regolare tra le mura amiche, superando agevolmente il Volley Crotone con un secco 3-0 (25-22, 25-12, 25-22). Una vittoria senza affanni per la formazione guidata da Paolo Totero, che ora guarda al futuro con occhi puntati sul playoff promozione contro il VTB FCredit Bologna, decisivo per l’accesso in Serie A2.

Il match andato in scena al PalaSalvemini di Fasano ha visto le padrone di casa dominare in tutti i fondamentali, approfittando anche della già avvenuta retrocessione del Crotone, che però si è presentato in campo con spirito combattivo.

Nel primo set, la Podio mantiene sempre il controllo, rispondendo con ordine alle buone difese delle calabresi. Il secondo parziale è tutto di marca biancazzurra, con una serie di giocate efficaci che mettono in grande difficoltà le ospiti, ferme a 12 punti. Il terzo set, nonostante la girandola di sostituzioni da entrambe le parti, resta in equilibrio fino agli ultimi scambi, ma Fasano chiude senza sbavature e porta a casa l’intera posta.

Questa gara ha rappresentato anche l’occasione per testare soluzioni tecnico-tattiche e dare spazio alle atlete meno impiegate in stagione, in vista del doppio scontro con le emiliane: gara d’andata in programma il 17 o 18 maggio a Bologna, ritorno a Fasano la settimana successiva.

Determinante per l’accoppiamento è stato l’esito dello scontro diretto tra Bologna e Riccione, vinto dalle felsinee per 3-1 e valso il primo posto nel girone C. Intanto, la stagione regolare si chiuderà con l’ultima trasferta in casa del fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara, sabato prossimo.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Volley Crotone 3-0

Parziali: 25-22, 25-12, 25-22.

Pantaleo Podio Fasano: Maiorano 3, Mearini 8, Albano, Negro 5, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 8, Vinciguerra 4, Botarelli 12, Martilotti 9, Soleti 8, Vittorio. All. Paolo Totero.

Volley Crotone: Colò 1, Sturniolo 1, Kus 6, Maggipinto, Cesario 6, Bosi, Franceschini 6, Pasquini, Sudano 1, Esposito 8. All. Asteriti.

Classifica parziale

Pantaleo Podio Fasano 57 pt Marsala Volley 49 Star Volley Bisceglie 46 Epas Agocap Pvt Modica 43 Nimis Cons. Uv. Pomezia 38 Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38 Co.Ge.Vesuvio Oplonti 36 Zero5 Castellana Grotte 36 Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 34 Lu.Vo Barattoli Arzano 33 Ics Volley Lucia Roma 24 Pallavolo Crotone 16 Sirdeco Volley Pescara 0

