Volley B1/F: PPV Fasano, Giulia Fatticcioni completa reparto opposti

A completare il reparto opposti della PPV Fasano arriva la giovanissima Giulia Fatticcioni, reduce dalla brillante esperienza in Serie B2 dove ha vestito la maglia del Cutrofiano.

Acquisto mirato quello messo a segno dal ds Micaela Cofano, che già nello scorso campionato aveva avuto la possibilità di apprezzare le importanti doti tecniche della giovanissima opposto nelle due gare di campionato che videro la Pantaleo affrontare il Cutrofiano inserito nel medesimo Girone L, poi stravinto dalla compagine fasanese.

Diciotto anni per 187 cm di altezza, arriva a Fasano portando con sé un buon bagaglio esperienziale per lo più maturato nelle giovanili di importanti società. Nelle ultime tre annate, Fatticioni ha fatto parte del DreamVolley Pisa (2020/2021) ricoprendo il ruolo di banda titolare disputando il campionato di Under 16, oltre a diverse convocazioni in C. Nella stagione 2021/2022 il passaggio alla Savino del Bene a Montelupo per disputare il campionato di Under 18 e di B2. Da registrare un importante 3° posto nel campionato regionale Under 18.

Lo scorso anno (2022/2023) l’arrivo in Puglia sponda Cutrofiano Volley per indossare la maglia titolare in B2 e Under 18. Campionato giovanile che le permette di vincere il titolo regionale risultando la miglior attaccante del torneo, oltre a partecipare alle fasi nazionali. Nelle scorse settimane l’approdo in quel di Fasano per unirsi al nuovo roster gialloblu, diretto da coach Paolo Totero, chiamato a difendere il titolo di Serie B1 conquistato nella scorsa stagione.

“Sono una ragazza solare e capace di creare facilmente nuovi rapporti sociali contribuendo a un proficuo spirito di squadra – afferma Giulia Fatticioni -. Sono molto contenta di intraprendere questa nuova avventura in un campionato importante e ambizioso con una società storica e famosa per la serietà e la valorizzazione delle ragazze. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e lo staff tecnico per iniziare con entusiasmo questo nuovo percorso”.

